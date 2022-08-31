Уже и не ждали: как на самом деле отреагировали россияне на возвращение «Электроника» спустя 40 лет
Новостям о съемках продолжения картины обрадовались не все зрители.
На днях стало известно о начале работы над продолжением советской картины 1979 года «Приключения Электроника». Исполнители главных ролей в оригинальной ленте — братья Торсуевы — обмолвились о том, что уже были отсняты пилотные сцены. 56-летние актеры преисполнены воодушевления из-за возвращения к своим ролям Сыроежкина и Электроника, об этом они и рассказали в интервью порталу «НГС».
А вот поклонники фильма их восторга не разделили. В Сети зрители сомневаются в необходимости снимать оригинал завершенной истории, ставшей классикой детского кино. К тому же и возвращение Электроника спустя 40 лет к постаревшему Сыроежкину кажется им странным.
«Ну что за ерунда!», «Братья решили дважды войти в одну и ту же реку. Но такие попытки обычно ничем хорошим не кончаются», «Какое продолжение? Сыроежкины на пенсии?», «Я понимаю, что средства всем нужны. Но не оскверняйте память о хороших фильмах», «Когда вижу Торсуевых, то мне становится печально. Они еще и не старые по возрасту, а выглядят не очень», — отметили пользователи Сети.