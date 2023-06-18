Уже и фото общее есть: принца Гарри застукали флиртующим с другой

Союз принца Гарри и Меган Маркл с самых первых дней вызывал у поклонников монаршей семьи недоумение. Многие просто не верили в искренность чувств американской актрисы. Однако сегодня уже наследник британского короля оказался в центре скандала.

Рыжеволосый красавец появился на мероприятии Warrior Games без красавицы-супруги и сразу привлек к себе внимание представительниц прекрасного пола. Он вел себя весьма раскованно и даже пофлиртовал с одной из девушек. Гарри мило улыбался очаровательной брюнетке и перекинулся с ней парой фраз.

Инцидент попал в объективы телекамер, и вскоре непринужденная беседа стала предметом для бурного обсуждения. Некоторые даже решили, что отношения Гарри и Меган переживают серьезный кризис. К тому же в последние время принц довольно часто появляется на публике без знаменитой супруги.