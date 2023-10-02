Уже двое мертвых: главные герои сериала «Пес» уходят один за другим

Дектив «Пес» удерживает внимание зрителей на протяжении шести сезонов. Сериал с Никитой Панфиловым в главной роли обожают миллионы зрителей. Поклонников проекта покорил творческий тандем брутального актера и его экранного друга — Пса. Картина продолжила славную традицию своих лент-предшественников «Комиссар Рекс» и «Приключения Мухтара».

Однако работа над сериалом оказалась непростой. Артистам пришлось пережить несколько трагедий. Панфилов признался, что в кадре у его героя Максима Максимова сменился уже третий партнер. Смерть собак стала большим потрясением для сентиментального артиста, успевшего привязаться к четвероногим друзьям.

Первого Пса звали Граф. Затем питомца сменил талантливый апортист Рекс, который то и дело организовывал погром на съемочной площадке. Сейчас в сериале снимается новый «хвостатый актер» Мухтар. Об этом поведал исполнитель главной роли YouTube-каналу «Интервью „Вокруг ТВ“».