Уже дедушка: гляньте, что стало с красавцем-качком из «Иванушек» (фото)

Кирилл Андреев когда-то считался одним из главных секс-символов отечественного шоу-бизнеса. Будучи солистом популярной группы «Иванушки International», он разбил не одно девичье сердечко.

Статный красавец-брюнет лихо отплясывал на сцене, исполняя незатейливые хиты. Артист до сих пор не утратил своей популярности, а вот о его внешности сказать того же нельзя. Годы не щадят любимого многими красавца-качка. Андреев неумолимо стареет: его лицо покрывается морщинами, а волосы редеют и седеют.

При этом музыкант не раз говорил, что старается следить за собой. Например, он полностью отказался от вредных привычек. А вот спорт знаменитости противопоказан. После того, как солист перенес операцию на глаза, медики запретили ему большие физические нагрузки.

Любопытно, что певец уже успел стать дедушкой. Летом 2021 года у его единственного сына Кирилла родилась дочь Аннелия.