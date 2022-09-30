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«Уже чересчур»: экстремально похудевшая Хюррем-султан вызвала оторопь

30 сентября 2022 10:30
«Уже чересчур»: экстремально похудевшая Хюррем-султан вызвала оторопь

Актриса показала свою новую фигуру.

Мерьем Узерли разочаровала своих фанатов. Многие из них полюбили артистку, когда та была обладательницей пышных форм. Ради роли Хюррем-султан в сериале «Великолепный век» она поправилась более чем на 10 килограммов, но теперь сильно похудела.

В своих социальных сетях знаменитость опубликовала серию фотографий, на которых похвасталась новой фигурой. Вместо комплиментов она нарвалась на жесткую критику интернет-пользователей.

«Уже чересчур»: экстремально похудевшая Хюррем-султан вызвала оторопь

Подписчики отметили, что Узерли не стоило изводить себя диетами, поскольку она прекрасно выглядела. Сейчас же, по мнению фолловеров, внешность звезды кажется болезненной и малопривлекательной.

«Это уже чересчур», — гласит один из комментариев под публикацией экстремально похудевшей знаменитости, не посчитавшей нужным реагировать на замечания в свой адрес. Актриса пока так и не раскрыла секрет своего похудения. Между тем в Сети пишут, что ей помогла диета на основе булгура.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век», 2011-2014, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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