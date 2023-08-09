«Уже чердак течет»: новое видео Ширвиндта наводит на подозрения

Загородный дом Александра Ширвиндта был построен еще в середине прошлого века. Его основой стал классический деревянный сруб, построенный без использования гвоздей. Сегодня многие знаменитости приобретают дома, созданные с имитацией классической русской избы, но только Ширвиндт может похвастаться оригинальным строением.

У старинного дома есть и свои минусы. Дом с годами совсем обветшал и нуждается в срочном ремонте. Даже со стороны видно, что крыша прохудилась и проржавела. Намекает на это и сам Ширвиндт. В одном из свежих видео на канале сына он обратился к Михаилу со словами:

«Уже чердак течет! Надо отцу кровлю новую».

Участок артиста утопает в зелени, которая также выглядит неухоженной и нуждается в прореживании. Очевидно, самому Александру Анатольевичу возраст уже не позволяет перекрывать крышу и ухаживать за деревьями.