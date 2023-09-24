Уже больше 50 сыновей и дочерей: этого актера можно смело называть самым многодетным в стране

Он всегда находит время для общения с подопечными.

Многие звезды экрана в России могут похвастаться не только активной карьерой, но и насыщенной личной жизнью. Например, у Евгения Цыганова есть сразу восемь наследников от двух разных женщин. А у Андрея Кончаловского — семеро детей.

Но им далеко до Ивана Охлобыстина. Оказалось, что у харизматичного артиста уже более 50 сыновей и дочерей по всей стране. О своем рекорде звезда «Интернов» говорит с гордостью.

Конечно, все это неродные наследники актера, просто его часто выбирают в качестве крестного отца. Среди его подопечных наследники коллег, например Владимира Епифанцева или Евдокии Малевской.

В прошлом году Охлобыстин снова стал крестным и показал снимок из церкви с малышкой по имени Евгения. Личности ее родителей артист оставил в секрете. К своим обязанностям он относится очень принципиально и всегда находит время для общения с крестниками.

При этом и родных детей у актера сразу шестеро. Старшие дочери Охлобыстина уже сделали его дедушкой, подарив внука и внучку.