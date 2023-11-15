Уже без начеса, но очень хороша: как в свои 72 года выглядит Эльвира — повелительница тьмы

Кассандра Петерсон с юных лет грезила об актерской карьере. Однако миловидная блондинка годами не могла покорить Голливуд и Европу. Красотка уже отчаялась прославиться, когда в начале 80-х ей предложили работу на радио. Петерсон пошла ва-банк, кардинально изменила имидж и покорила зрителей.

Черный парик с пышным начесом, готический наряд и откровенное декольте — так появился образ Эльвиры. Радиопередача переросла в полнометражное кино. В 1988 году на экраны вышел фильм «Эльвира: Повелительница тьмы». Критики громили комедию за пошлость и провокационный юмор, а вот публике Кассандра, облаченная в мрачное платье, понравилась.

Впоследствии актриса снялась в других картинах, стала работать в озвучке мультфильмов и отошла от образа Эльвиры. Обольстительная женщина-гот осталась в прошлом. Теперь Петерсон появляется на публике с огненно-рыжей шевелюрой. Трудно поверить, что этой моложавой красавице уже 72 года.