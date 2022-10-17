Уже «бабушка», но в бикини: скромница Фериде преобразилась за 36 лет

Айдан Шенер стала известна еще в 80-х, когда снялась в главной роли в телефильме «Королек — птичка певчая». За жизнью ее героини Фериде внимательно следил весь мир, однако спустя несколько лет после съемок артистка неожиданно пропала с экранов.

Как оказалось, со временем Шенер решила завязать с актерской и модельной работой. Она поселилась в большом особняке вместе со своей дочерью Эджем и перестала появляться на светских мероприятиях.

Сегодня артистка по-прежнему наслаждается жизнью с наследницей. Свободное время Шенер посвящает благотворительности и общественной деятельности: она спасает жизни бездомных животных. Артистка регулярно помогает специальным фондам и приютам, а в ее особняке нашли дом множество обездоленных питомцев.

О своей жизни знаменитость рассказывает в социальных сетях. Как оказалось, прошедшие годы совсем не сказались на внешности «Мисс Турции» 1981 года: она до сих пор собирает множество комплиментов и не стесняется делиться кадрами в чувственных бикини.