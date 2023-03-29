Уже бабушек играет: ахнете, увидев Свету из «Брата» сейчас (фото)

Чтобы сыграть подругу Данилы Багрова в культовой ленте «Брат» Светлана Письмиченко училась водить трамвай и приносила свои вещи в качестве реквизита. Денег у съемочной группы почти не было, как и гонораров у артистов. Но разве можно отказать, если Алексей Балабанов написал под тебя роль?

Многим поклонникам фильма не верится, что с момента проката «Брата» прошло 26 лет, а многие актеры, занятые в проекте, постарели и играют совсем других персонажей. 58-летняя Письмиченко много снимается в сериалах («Улицы разбитых фонарей-3», «Тайны следствия-13» и «Мажор-3»), озвучивает Нюшу в «Смешариках». Актрису часто можно увидеть на театральных подмостках (Театр имени Ленсовета, «Приют комедианта» и Академический театр Комедии). В основном она играет возрастных дам. Кроме того, Письмиченко преподает актерское мастерство детям в студии творческого развития «Оперение».