Уже 30 лет вместе: как выглядит тайная жена Фадеева (фото)

Максим Фадеев известен как один из самых талантливых и успешных музыкальных продюсеров. Он подарил слушателям сотни хитов, но при этом старается вести закрытый образ жизни и не рассказывает ничего о своей семье.

Как оказалось, с будущей супругой Фадеев познакомился еще в 1991 году, когда искал танцовщиц для клипа группы «Конвой». Среди многих претенденток он увидел Наталью, которая уже через год стала его женой.

За годы совместной жизни супругам пришлось пройти через множество испытаний. Из-за врачебной ошибки они потеряли первого ребенка, а постоянные слухи о романах Фадеева с артистками сделали Наталью подозрительной. Но в итоге им удалось справиться со всеми проблемами и сохранить отношения.

Свою жену продюсер показывает в социальных сетях лишь в исключительных случаях. В последний раз ее снимок фанаты видели в августе 2021 года, когда Наталья праздновала день рождения. Как отмечают поклонники, избранница Фадеева отличается красотой и изяществом, а ее любовь к скрытному образу жизни только добавляет ей шарма.