«Ужасно неловко»: сын стеснялся Леонова, и на то была странная причина
Ребенку было непросто расти рядом со звездным родителем.
Звезда сериала «Папины дочки» Андрей Леонов, сын знаменитого советского актера Евгения Леонова, выпустил книгу, которая состоит из писем его отца. Так как артист много гастролировал и чувствовал вину за то, что проводит мало времени с ребенком, он придумал такой способ общения.
В предисловии Андрей Леонов написал собственное послание отцу, в котором поделился воспоминаниями об известном артисте. Там говорится, что звезда «Полосатого рейса» был человеком добрым, скромным и помогающим каждому, кто просил о помощи. Когда Леонов-старший выходил с сыном куда-то, то их везде окружали люди. В такие моменты ребенок ощущал себя неудобно.
«И от этого становилось ужасно неловко, начинало казаться, что я — не Я, не сам по себе, а приложение к тебе — “сын Леонова”», — написал в своем письме к отцу Андрей Леонов.
Он добавил, что в детстве страдал от комплексов и даже испытывал стеснение из-за популярности родителя. Возможно, именно это послужило причиной, по которой он уделял любимому папе недостаточное количество внимания. Сейчас бы он хотел это исправить и поговорить с Евгением Леоновым по душам.