«Ужасно неловко»: сын стеснялся Леонова, и на то была странная причина

Звезда сериала «Папины дочки» Андрей Леонов, сын знаменитого советского актера Евгения Леонова, выпустил книгу, которая состоит из писем его отца. Так как артист много гастролировал и чувствовал вину за то, что проводит мало времени с ребенком, он придумал такой способ общения.

В предисловии Андрей Леонов написал собственное послание отцу, в котором поделился воспоминаниями об известном артисте. Там говорится, что звезда «Полосатого рейса» был человеком добрым, скромным и помогающим каждому, кто просил о помощи. Когда Леонов-старший выходил с сыном куда-то, то их везде окружали люди. В такие моменты ребенок ощущал себя неудобно.

«И от этого становилось ужасно неловко, начинало казаться, что я — не Я, не сам по себе, а приложение к тебе — “сын Леонова”», — написал в своем письме к отцу Андрей Леонов.

Он добавил, что в детстве страдал от комплексов и даже испытывал стеснение из-за популярности родителя. Возможно, именно это послужило причиной, по которой он уделял любимому папе недостаточное количество внимания. Сейчас бы он хотел это исправить и поговорить с Евгением Леоновым по душам.