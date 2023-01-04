Ужаснется любой: монстра из «Властелина колец» скопировали с реального человека (фото)

Трудно представить себе качественное и захватывающее дух фэнтези без ужасающих монстров и злодеев во главе сюжета. При этом многие поклонники не догадываются, что порой прототипами подобных героев становятся реальные люди. Так случилось и с «Властелином колец».

Особенное внимание в картине отведено Готмогу. Многие зрители отметили, что внешне владыка всех балрогов напоминает известного продюсера Харви Вайнштейна. И это неспроста.

Как оказалось, это своеобразная месть со стороны режиссера проекта Питера Джексона. Изначально он хотел создать свою трилогию на студии Вайнштейна, но тут выдвинул жесткие условия. Например, продюсер требовал исправить сюжет и снять два фильма вместо трех, а также ратовал за бюджет, который явно не мог покрыть все расходы.

В результате кинодел нашел другую студию, где и создал Готмога. Как пишет Дзен-канал World of Cinema, маска персонажа была скопирована с лица Вайнштейна. Тем самым Джексон выразил оскандалившемуся продюсеру свое презрение.