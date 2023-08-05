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Ужаснетесь, узнав о жизни звезды «Миража»: поселила 11 «ртов» в своей квартире

5 августа 2023 10:30
Ужаснетесь, узнав о жизни звезды «Миража»: поселила 11 «ртов» в своей квартире

Певица борется с одиночеством классическим способом.

Наталья Гулькина — звезда группы «Мираж», но живет она самой обычной жизнью. Сама певица признается, что у нее простая квартира, как у любого среднестатистического человека. Но все чаще Наталья задумывается о том, чтобы продать эту квартиру и переехать за город.

Дело в том, что в ее жилище становится слишком тесно — ведь у Гулькиной целых 11 соседей. В свободное время Наталья активно занимается благотворительностью и помогает животным. Собак она пристраивает в приюты, а вот котов оставляет у себя.

На данный момент у нее четыре кошки и семь котов. Многие поражаются, как Гулькина терпит такое обилие пушистиков у себя дома. Но сама певица уверяет, что дома царят чистота, красота и порядок. Все ее питомцы стерилизованы и ведут себя прилично.

Чтобы доказать это, она готова продавать билеты на экскурсию в свою квартиру. Только когда Наталья приходит домой, ее питомцы выбегают навстречу всей гурьбой. В остальное время они тише воды, ниже травы.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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