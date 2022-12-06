Ужаснетесь, увидев жену мужчины-мечты из «Секса в большом городе» (фото)

В культовом сериале «Секс в большом городе» Крису Ноту досталась почетная роль Мистера Бига или мужчины-мечты Кэрри Брэдшоу. Казалось бы, популярный актер мог урвать себе любую красотку, однако его выбор спутницы жизни оказался довольно неожиданным.

Нот взял в жены молодую официантку по имени Тара Уилсон. Влюбленные познакомились во время открытия бара актера, получившего название «Монтажная». Прочитав свою торжественную речь, он встретился взглядом с тихой и скромной девушкой, стоящей в углу.

Многих поклонников несколько разочаровал тот факт, что супруга артиста вовсе не похожа внешне на его экранную партнершу в исполнении Сары Джессики Паркер. Как бы там ни было, о своем выборе Нот ничуть не жалеет. Уилсон подарила ему двоих сыновей — Ориона Кристофера и Китса. Любопытно, что возлюбленные встречались на протяжении десяти лет, прежде чем оформить свои отношения официально: свадьбу они сыграли в 2017 году.