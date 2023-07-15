Ужаснетесь, увидев бывшего мужа Ахеджаковой, который годами сидел у нее на шее (фото)

Лия Ахеджакова известна как одна из самых талантливых актрис современной России. Она приняла участие в десятках проектов и работала с самыми известными режиссерами. Зрители неизменно остаются в восторге от ее ролей и не догадываются, как трагично складывалась ее личная жизнь.

Дело в том, что одним из супругов звезды экрана стал художник Борис Кочейшвили. В то время Ахеджакова уже пережила развод со своим первым мужем Валерием Носиком, который, по слухам, злоупотреблял алкоголем. Ахеджакова была уверена, что с Борисом ее жизнь наладится.

Однако художник взвалил все финансовые проблемы на плечи своей избранницы. Он не мог построить успешную карьеру, поэтому деньги в семью приносила лишь Ахеджакова. Так продолжалось в течение нескольких лет, а потом Кочейшвили обрел популярность.

Но после признания публики их брак окончательно развалился. Художник, став успешным, ушел из семьи. И до 2011 года был прописан в квартире Ахеджаковой, несмотря на их расставание. Артистка тяжело переживала разрыв, но в 63 года вновь решилась выйти замуж. Она стала супругой фотографа Владимира Персиянинова и теперь старается держать свою личную жизнь в тайне.