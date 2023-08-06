Ужаснетесь, увидев 35-килограммовую американскую модель: красивая, но как щепка

Евгения Куни — американская модель и блогер. У нее целая армия фанатов в Сети, но большинство из них искренне беспокоятся о здоровье девушки. Евгения весит всего 35 килограммов и выглядит глубоко истощенной. Она долгое время не хотела признать, что страдает расстройством пищевого поведения, и называла свои габариты абсолютно нормальными.

Евгения создала канал на видеохостинге YouTube еще в 2011 году. Тогда девушка уже была очень стройной, но не выглядела болезненно. По мере роста популярности модель все больше и больше теряла в весе.

К счастью, девушка смогла наконец-то признать свою проблему и обратилась к специалистам за психологической помощью. Она взяла паузу в социальных сетях и вернулась уже в лучшей форме. Евгения все еще очень худа, но выглядит намного бодрее, чем раньше. Фанаты уверены, что она сможет набрать потерянные килограммы и станет настоящей красоткой.