Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ужаснетесь, увидев 35-килограммовую американскую модель: красивая, но как щепка

Ужаснетесь, увидев 35-килограммовую американскую модель: красивая, но как щепка

6 августа 2023 09:45
Ужаснетесь, увидев 35-килограммовую американскую модель: красивая, но как щепка

Здоровье девушки вызывает большие опасения.

Евгения Куни — американская модель и блогер. У нее целая армия фанатов в Сети, но большинство из них искренне беспокоятся о здоровье девушки. Евгения весит всего 35 килограммов и выглядит глубоко истощенной. Она долгое время не хотела признать, что страдает расстройством пищевого поведения, и называла свои габариты абсолютно нормальными.

Евгения создала канал на видеохостинге YouTube еще в 2011 году. Тогда девушка уже была очень стройной, но не выглядела болезненно. По мере роста популярности модель все больше и больше теряла в весе.

К счастью, девушка смогла наконец-то признать свою проблему и обратилась к специалистам за психологической помощью. Она взяла паузу в социальных сетях и вернулась уже в лучшей форме. Евгения все еще очень худа, но выглядит намного бодрее, чем раньше. Фанаты уверены, что она сможет набрать потерянные килограммы и станет настоящей красоткой.

Ужаснетесь, увидев 35-килограммовую американскую модель: красивая, но как щепка

Фото: Соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше