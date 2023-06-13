Ужаснетесь, кто был мужем Клеопатры: этот факт годами тщательно замалчивается

Клеопатра считается одной из самых известных правительниц не только Египта, но и всего мира. Царица отличалась мудростью и красотой, а легенды о ее жизни до сих пор будоражат любителей истории. При этом мало кто знает, как именно ей удалось взойти на престол.

Дело в том, что ей пришлось заключить формальный брак со своим братом Птолемеем XIII, которому было всего лишь 9 лет. Первое время он не догадывался, что 18-летняя сестра стоит между ним и властью, но со временем все осознал и решил избавиться от родственницы.

Из-за жаждущего власти брата Клеопатра сбежала в Сирию, но уже через несколько лет свергла Птолемея XIII и вернула себе весь Египет. Однако и в этом случае она не могла самостоятельно править, поэтому вновь вышла замуж за своего младшего брата. Вторым избранником царицы стал Птолемей XIV, который совершенно не интересовался политикой.

Первые годы Клеопатра правила с фиктивным мужем, но спустя некоторое время у нее родился сын Цезарион, который стал ее законной причиной пребывания у власти. И после этого Птолемей XIV скончался при неожиданных обстоятельствах, а сама Клеопатра уже не вступала ни с кем в брак.