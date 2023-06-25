Ужаснетесь, как предохранялись наложницы султана, включая Хюррем: эти методы вас потрясут

Любой турецкий султан радовался рождению сына. Однако армия наследников на один престол создавала очень щепетильную ситуацию. И порой родные братья вступали в междоусобные войны. Поэтому наложницы османских падишахов, включая и властолюбивую Хюррем, вынуждены были соблюдать свод правил, чтобы исключить возможность нежелательной беременности.

Перед походом в покои повелителя девушки проводили спринцевание с помощью сока цитрусовых фруктов. Эта процедура была эффективна, но очень опасна, поскольку жидкость оставляла на тканях ожоги.

Другим действенным средством были различные травяные настойки.

Их варили из мяты, полыни и хвоща. Такой напиток действовал как абортивное средство, и всегда помогал рабыням избежать нежелательной беременности. Но, выпивая отвар, наложницы рисковали своим собственным здоровьем.

Более щадящим способом контрацепции стали масла. Ими девушки обрабатывали интимную зону, что помогало уменьшить риск оплодотворения.