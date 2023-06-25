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Ужаснетесь, как предохранялись наложницы султана, включая Хюррем: эти методы вас потрясут

25 июня 2023 16:30
Ужаснетесь, как предохранялись наложницы султана, включая Хюррем: эти методы вас потрясут

Рабыни рисковали своим здоровьем.

Любой турецкий султан радовался рождению сына. Однако армия наследников на один престол создавала очень щепетильную ситуацию. И порой родные братья вступали в междоусобные войны. Поэтому наложницы османских падишахов, включая и властолюбивую Хюррем, вынуждены были соблюдать свод правил, чтобы исключить возможность нежелательной беременности.

Перед походом в покои повелителя девушки проводили спринцевание с помощью сока цитрусовых фруктов. Эта процедура была эффективна, но очень опасна, поскольку жидкость оставляла на тканях ожоги.

Другим действенным средством были различные травяные настойки.

Их варили из мяты, полыни и хвоща. Такой напиток действовал как абортивное средство, и всегда помогал рабыням избежать нежелательной беременности. Но, выпивая отвар, наложницы рисковали своим собственным здоровьем.

Более щадящим способом контрацепции стали масла. Ими девушки обрабатывали интимную зону, что помогало уменьшить риск оплодотворения.

Фото: кадр из сериала "Великолепный век" (2011-2014)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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