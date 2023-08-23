Ужаснетесь, как наложницы избавлялись от волос на теле: каждый раз рисковали жизнью

Многие поклонники сериала «Великолепный век», наблюдая за показанными на телеэкране историями наложниц в гареме султана, считают, что о такой участи можно было только мечтать. На самом же деле жизнь красавиц была далеко не такой простой и сладкой.

Девушки сидели на строжайшей диете, а также много учились. Кроме того, очень высокие требования предъявлялись к внешнему виду наложниц. Например, им запрещали иметь какую-либо растительность на теле, кроме бровей, ресниц и головы. Во всех остальных местах, включая уши и нос, волосы удаляли. Причем несколькими способами.

Один из них — сахарная паста, похожая на современный шугаринг. А второй был более эффективным, но в то же время смертельно опасным. Девушки наносили на тело специальный раствор из минерала под названием русма, извести и воды. Смесь оставляли на срок около десяти минут, потом сбрызгивали ее теплой водой, и паста отходила от кожи вместе с волосами. Однако в состав средства входил мышьяк, поэтому каждый раз девушки рисковали, что он может до мяса разъесть не только нежелательные волосы, но и тело.