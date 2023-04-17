Ужасная участь: как на самом деле жили горничные в Британии Викторианской эпохи

Личные помощники были неотъемлемой частью быта жителей викторианской Англии. Горничные и слуги помогали своим хозяевам практически во всем, при этом их труд был тяжелым и выматывающим.

Так, рабочий день прислуги начинался еще до восхода солнца. Например, чтобы приготовить завтрак, необходимо было проснуться в 4 утра. Спать же они ложились уже поздно вечером, ведь после ужина дом требовал уборки. И из-за этого рабочий день мог растянуться на 17 часов.

Особенно много работали помощники в период праздников. В это время им необходимо было обслужить не только хозяев дома, но и их гостей, поэтому весь штат слуг работал не покладая рук.

Работники сталкивались не только с выматывающим трудом, но и с постоянным контролем. За ними следили непосредственные начальники, дворецкие и экономки, а также сами хозяева дома. Например, считалось правильным без спроса проверить все личные вещи слуги, чтобы избежать кражи.

Оценивали же слуг не только по их работоспособности, но и по внешности. Так как многие из них постоянно были на виду, то при приеме на работу особое внимание уделялось внешним данным. А мужчин-лакеев отбирали еще и по красивым ногам, так как они носили обтягивающие чулки.