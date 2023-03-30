Ужасная судьба: что стало с россиянкой, выигравшей в лотерею миллион долларов

Рустем и Надежда Мухаметзяновы прославились на всю страну в 2001 году. Супругам удалось выиграть в лотерею миллион долларов, который равнялся примерно 29 миллионам рублей по прежнему курсу. Многие были уверены, что с такими деньгами семья заживет счастливой и беззаботной жизнью, но их судьба сложилась иначе.

Дело в том, что первое время пара тратила деньги преимущественно на развлечения и алкоголь. После же они решили вложиться в недвижимость и приобрели сразу несколько квартир в родной Уфе и пару отечественных автомобилей. И в итоге спустя пять лет выигрыш практически испарился.

Сегодня Мухаметзяновы продолжают тратить остатки выигрыша, но вынуждены ограничивать себя, хотя и делят сумму уже на троих. Как оказалось, Надежда скончалась несколько лет назад от болезни. Рустем же уверен, что ему не суждено прожить значительно дольше супруги: мужчина смирился с тем, что ему осталось лишь несколько лет.