Ужасная судьба: что случилось со звездой «Дома-2» Кристиной Калининой

Кристина Калинина прославилась как участница двух знаменитых шоу «Голод» и «Дом-2». Яркая девушка успела привлечь внимание зрителей, но мало кто знал, как трагично сложилась ее судьба после шоу.

Дело в том, что на «Дом-2» Калинина отправилась после развода с мужем. Она оставила маленькую дочь и намеревалась найти любовь на проекте, что не оценили другие участники телестройки. Они активно осуждали Калинину и вынуждали ее покинуть шоу, а сама она постоянно ссорилась с другими участниками. И в итоге уже спустя 13 дней Кристина вернулась домой.

Дома же у звезды экрана началась серьезная депрессия. Она отказывалась от еды, и ее состояние становилось все хуже и хуже. Девушке не могли помочь ни специалисты, ни близкие, которые старательно заботились о ней. В итоге уже через год она умерла от острой почечной и сердечной недостаточности.