Ужасная идея: эту выходку Кейт Миддлтон припоминала принцу Уильяму долгие годы

Принц Уильям и Кейт Миддлтон познакомились в начале 2000-х, их роман начался примерно в это же время. Наследник престола никогда не раскрывал подробности своего брака, однако в этот раз сделал исключение и признался, что однажды чуть не разрушил эти отношения.

Как оказалось, в самом начале романа принц долго не мог выбрать подарок для своей избранницы на ее день рождения. Он перебрал несколько вариантов, а потом решил подарить ей бинокль, так как посчитал это хорошей идеей.

Кейт Миддлтон не оценила инициативу возлюбленного. Она посчитала, что он просто издевается над ней, так как Кейт никогда не занималась наблюдением за птицами и не подглядывала за соседями. Будущая герцогиня сразу же разозлилась, а неудачный подарок привел к очень серьезной ссоре.

По словам принца Уильяма, который разоткровенничался в подкасте футболиста Питера Крауча, супруга спустя несколько лет высмеяла его за тот проступок. Кейт Миддлтон, как уверен наследник престола, так и не смогла простить ему этот бинокль, хотя прошло уже очень много лет.