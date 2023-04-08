Ужасающе честные кадры: как выглядит фигура Черно после похудения на 60 кг

Зрителям шоу «Дом-2» Александра Черно запомнилась не только тем, что строила отношения с Иосифом Оганесяном, но и тем, что постоянно худела. Вес знаменитости достигал отметки в 170 килограммов, но в прошлом году ей, наконец, удалось заметно преобразиться.

При помощи операции по уменьшению желудка экс-участница скандальной телестройки избавилась от 60 лишних кило. Казалось бы, мечта Черно сбылась — она постройнела и похорошела. Однако реальность оказалась не такой радужной.

В своем Telegram-канале знаменитость опубликовала ужасающе честные кадры. Перед камерой Черно позировала в футболке и нижнем белье, благодаря чему смогла показать, как ее фигура выглядит после похудения. При этом она обратила внимание фолловеров на свою дряблую кожу.

«Тут килограммов 15-20 ужасной свисающей кожи», — подметила Черно, демонстрируя в кадре свою ногу.

В любом случае фанаты поддержали блогера, отметив, что она проделала большую работу над собой.