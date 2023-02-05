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Ужас во всех отношениях: россияне вынесли Боярской печальный вердикт

5 февраля 2023 06:45
Ужас во всех отношениях: россияне вынесли Боярской печальный вердикт

Только фамилия позволяет актрисе получать новые роли.

Кумовство не обошло стороной и киноиндустрию, в которой громкое имя иногда значит гораздо больше, чем реальные способности человека. Молодые талантливые артисты проигрывают в соперничестве с детьми уже известных и всеми любимых актеров.

Одним из ярких примеров стала Елизавета Боярская, чью игру критики считают весьма посредственной. Природа, безусловно, наградила девушку яркой внешностью и артистизмом. Но красавица не считает нужным развивать и совершенствовать свое мастерство. При этом она постоянно снимается в новых проектах, в то время как действительно трудолюбивые актеры вынуждены скитаться по всевозможным кастингам.

«Она везде одинакова на экране, и только фамилия её держит», «Боярская ужас ужасный во всех отношениях», «Кумовство повсеместно», «Боярская еще и с жутким голосом!», «Повезло с папой», — подмечают пользователи сети.

Фото: Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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