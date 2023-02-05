Ужас во всех отношениях: россияне вынесли Боярской печальный вердикт

Кумовство не обошло стороной и киноиндустрию, в которой громкое имя иногда значит гораздо больше, чем реальные способности человека. Молодые талантливые артисты проигрывают в соперничестве с детьми уже известных и всеми любимых актеров.

Одним из ярких примеров стала Елизавета Боярская, чью игру критики считают весьма посредственной. Природа, безусловно, наградила девушку яркой внешностью и артистизмом. Но красавица не считает нужным развивать и совершенствовать свое мастерство. При этом она постоянно снимается в новых проектах, в то время как действительно трудолюбивые актеры вынуждены скитаться по всевозможным кастингам.