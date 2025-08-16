Ужас в хрущевке: топ-5 российских хорроров, которые оценил бы даже сам Стивен Кинг

Кто сказал, что настоящие ужасы снимают только в Голливуде? Российские фильмы умеют пугать не хуже, а иногда и сильнее западных аналогов. От мрачных коридоров хрущевки до густых лесов, где кажется, что за каждым деревом прячется что-то потустороннее — наши режиссеры нашли свой способ держать зрителя в напряжении.

В этом топе мы собрали пять российских хорроров, которые даже сам Стивен Кинг мог бы оценить. Осторожно: после просмотра вы будете смотреть на привычные места совсем другими глазами.

«Черная вода» (2017)

Трое молодых людей — Максим, его брат Петр и девушка Полина — приезжают в заброшенную деревню, чтобы отремонтировать полуобгоревший корабль, ставший их новым домом. Местные жители предупреждают об опасности, но они игнорируют суеверия.

После исчезновения Полины и ее возвращения начинают происходить странные события, заставляющие сомневаться в ее человеческой сущности.

Режиссер Роман Каримов мастерски сочетает психологический ужас с элементами мистики. Ирина Старшенбаум в роли Полины — выглядит довольно убедительно.

«Мертвые дочери» (2007)

Три сестры были утоплены своей матерью, и в момент их смерти родилось проклятие. Спустя годы оно находит своих жертв: если человек совершит плохой поступок, в течение трех дней — он умирает.

Главная героиня Анна вместе с друзьями пытается выжить и понять — что есть зло и добро. Работа Павла Руминова — это нечто большее, чем просто пугалка в стиле «Звонка». Главные роли исполнили Екатерина Щеглова и Михаил Дементьев.

«Конверт» (2017)

В московскую архитектурную компанию по ошибке доставляют странное письмо. Водитель Игорь отправляется доставить его по нужному адресу, но вскоре с ним начинают происходить жуткие события, связанные с содержимым конверта. И так просто от него не избавиться.

Фильм представил молодой режиссер Владимир Марков. И дебют вышел удачным. Здесь также по-новому можно взглянуть на актерский талант Юлии Пересильд и Ольги Медынич.

«Русалка. Озеро мертвых» (2018)

Молодая обручившаяся пара, Марина и Рома, отправляются на дачу. Рядом красивое озеро, где в прошлом при загадочных обстоятельствах утонула мать парня.

Вечером Рома встречает у водоема странную девушку, которая увлекает его в страстный поцелуй. Проклятие русалки мучает несчастного, и только истинная любовь может спасти Рому от гибели.

Ужастик с элементами русского фольклора представил Святослав Подгаевский — отечественный хоррор-мейкер. А роль жуткой русалки изящно воплотила на экране Софья Шидловская.

«Пиковая дама: Черный обряд» (2015)

Группа подростков устраивает ночные посиделки, во время которых один из них рассказывает о Пиковой Даме — злом духе, обитающем по ту сторону зеркал. Они решают провести обряд, который призывает сущность в наш мир. Теперь в опасности не только дети, но и их близкие. Зло намерено получить их души.

И вновь достойным хоррором порадовал зрителей Святослав Подгаевский. Фильм хвалят за шикарную актерскую игру юной Алины Бабак, за красивые спецэффекты и мрачную картинку. Это, наверное, одна из лучших отечественных работ в жанре ужасов.

