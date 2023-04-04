Ужас какой: посмотрите, как девушка изуродовала себя пластическими операциями

Жительница США Мария Магдалена выросла в весьма религиозной семье, поэтому ее детство было полно запретов и ограничений. И, оказавшись вне контроля родителей, она начала нарушать все правила и ни в чем себе не отказывала, что в итоге привело ее к пластическому хирургу.

Как утверждала Мария, она была полностью недовольна своим телом. Поэтому она увеличила бюст сразу на несколько размеров, а после изменила и форму бедер. Помимо этого, она накачала губы и увеличила скулы, превратившись в полностью другого человека.

Сегодня Мария довольна своей внешностью, однако пользователи Сети не разделяют ее мнения. Публика называет американку «девушкой-шаром» и призывает как можно скорее обратиться к психологу, ведь ее страсть к пластике явна продиктована проблемами с психикой. Другие же не скрывают, что им жаль Марию, которая потратила десятки тысяч долларов на эти операции.