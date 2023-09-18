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«Ужас какой»: народ не верит, что этой бездарной актрисе доверили роль Крачковской

18 сентября 2023 09:00
«Ужас какой»: народ не верит, что этой бездарной актрисе доверили роль Крачковской

Пользователи Сети не стали скрывать свое возмущение.

Ольга Бузова известна не только своей музыкальной карьерой, но и попытками покорить актерскую профессию. Не так давно она поднималась на сцену МХАТа, а на днях в своем Telegram-канале рассказала, что появится в ремейке комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

Судя по публикации, знаменитость исполнит роль жены управдома Ивана Васильевича Бунши, которая в оригинальной версии досталась Наталье Крачковской. Звезда экрана не стала раскрывать подробности предстоящего фильма и показала лишь грим, который полностью повторяет знаменитый образ.

Поклонники были шокированы новостями Бузовой. Большая часть пользователей Сети раскритиковала и артистку, и создателей ремейка. По их мнению, роль Крачковской нужно было доверить более серьезной актрисе, ведь Бузова, несмотря на пародийный характер ленты, точно не справится с этой ролью.

«Бездарная актриса», «Нашли кому доверить такую роль», «Ужас какой», — публика делится мнением.

«Ужас какой»: народ не верит, что этой бездарной актрисе доверили роль Крачковской
Фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" (1973), соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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