«Ужас какой»: народ не верит, что этой бездарной актрисе доверили роль Крачковской

Ольга Бузова известна не только своей музыкальной карьерой, но и попытками покорить актерскую профессию. Не так давно она поднималась на сцену МХАТа, а на днях в своем Telegram-канале рассказала, что появится в ремейке комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

Судя по публикации, знаменитость исполнит роль жены управдома Ивана Васильевича Бунши, которая в оригинальной версии досталась Наталье Крачковской. Звезда экрана не стала раскрывать подробности предстоящего фильма и показала лишь грим, который полностью повторяет знаменитый образ.

Поклонники были шокированы новостями Бузовой. Большая часть пользователей Сети раскритиковала и артистку, и создателей ремейка. По их мнению, роль Крачковской нужно было доверить более серьезной актрисе, ведь Бузова, несмотря на пародийный характер ленты, точно не справится с этой ролью.