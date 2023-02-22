Ужас и безумие: этот закон времен Османской империи повергнет вас в шок

Жизнь жителей Османской империи была полна правил и запретов. Законы контролировали каждый шаг граждан и распространялись даже на представителей правящей династии. При этом некоторые из них отличались особой жестокостью.

Так, в течение многих лет имел место так называемый закон Фатиха. По нему потенциальный наследник престола мог на законных основаниях убить своих братьев и сестер, чтобы избежать конкуренции за трон. Но Селим II решил отказаться от этого правила, заменив его более гуманным.

По новому закону наследники престола могли остаться в живых, но их быт полностью менялся. Их запирали в клетку, где они проводили большую часть жизни, ведь выйти могли лишь в том случае, если умрет правящий султан. Таким образом шехзаде оставался в безопасности и никто не претендовал на его трон.

Подобный образ жизни сказывался на наследниках престола. Они сходили с ума, а если им удавалось оставаться в здравом рассудке, то после освобождения они добровольно становились аскетами, отказываясь от мирских благ.