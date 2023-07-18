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Ужас, что ждет эти четыре знака зодиака уже в ближайшее время: самая настоящая черная полоса

18 июля 2023 21:20
Ужас, что ждет эти четыре знака зодиака уже в ближайшее время: самая настоящая черная полоса

Справиться с этими сложностями будет совсем не просто.

Каждому знаку зодиака суждено встретиться со сложностями. Кто-то легко проходит этот период, а другие едва справляются с накопившимися проблемами. И в ближайшее недели испытания ждут Стрельцов, Овнов, Близнецов и Раков.

Так, по заверениям астрологов, представители Овнов, Раков и Близнецов столкнутся с многочисленными сложностями и неразрешимыми вопросами. И если они поддадутся панике, то это только усугубит ситуацию. А помочь ее разрешению может лишь внутреннее спокойствие.

Стрельцов же ждут проблемы сразу на нескольких жизненных фронтах. Сложности в работе, болезни и даже разрыв со своей второй половинкой — все это может произойти уже в ближайшие недели. Помочь справиться со сложностями может бдительность и внимательное отношение к самому себе. Это позволит менее болезненно пережить невзгоды и быстрее отойти от них.

Фото: Science Museum/ASTD000797/Global Look Press, uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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