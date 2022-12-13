Ужас актеров скрыть не удалось: происходящее на «Титанике» повергнет вас в шок

Съемки эпохальной картины «Титаник» проходили в экстремальных условиях. Скрупулезный режиссер Джеймс Кэмерон всегда стремился к достоверности на экране, из-за чего подвергал актеров серьезному риску.

Так, исполнительнице главной роли Кейт Уинслет съемки едва не стоили жизни. Артистка чуть не утонула, когда снимали одну из сцен в воде, но в итоге отделалась относительно легко — заболела пневмонией. Актерам массовки тоже пришлось несладко, когда корабль шел ко дну. В этих сценах пассажиры в панике сбивали друг друга с ног, пытаясь спастись. Статисты всеми силами старались избежать воды, но в результате серьезно пострадали. Множество людей получили переломы скул, рук, ног и ребер, а у одного из участников случился разрыв селезенки.

После всего произошедшего ужаса Кэмерон решил, что все опасные сцены будут воссозданы с помощью компьютерной графики. Если присмотреться внимательно, то эти эффекты можно заметить в фильме, хотя и сделаны они довольно ювелирно.