«Ужас, а не жизнь»: на что Пугачева обрекла любимых детей

Алла Пугачева после переезда в Израиль поспешила устроить своих детей, девятилетних Лизу и Гарри, в школу. Звездные наследники оказались в таких условиях, от которых волосы дыбом.

В израильских учебных заведениях совсем другие порядки, к которым близнецам приходится привыкать. Чего только стоит тот факт, что преподавание ведется исключительно на иврите и детям-эмигрантам никто ничего не переводит. Воспринимать речь на незнакомом языке — это задача со звездочкой, но у брата и сестры нет другого выбора.

Нет у них и полноценных обедов. Как пишет портал «Мел», в школах Израиля отсутствуют столовые, поэтому еду приходится брать с собой. Питание в виде сэндвичей вряд ли благотворно сказывается на здоровье детей.

Кроме того, первый учебный день начинается в воскресенье. Многие, узнав о таких подробностях, сходятся во мнении о том, что Алла Борисовна обрекла любимых сына и дочь на настоящие страдания.