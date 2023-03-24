Уж замуж невтерпеж: вот в каком возрасте лучше создавать семью огненным знакам Зодиака

В этом возрасте Львицы, Овны и Стрельцы будут готовы к браку.

Вопрос “В каком возрасте выходить замуж?” волнует многих женщин. Представительницы прекрасного пола смотрят на своих “окольцованных” подруг, коллег и родственниц, гадая, стоит ли им самим задуматься о походе в ЗАГС или пока можно еще порезвиться на свободе. Астрологи считают, что необходимо прислушиваться к мнению звезд: у каждого знака зодиака существует свой идеальный возраст для вступления в брак. Именно в этот период своей жизни представительницы того или иного знака будут готовы к долгой и счастливой совместной жизни с любимым человеком. Рассказываем, в каком возрасте лучше всего выходить замуж женщинам, принадлежащим к огненной стихии.

Овен

Представительницы огненного знака со школьной скамьи придерживаются принципа “быстрее, выше, сильнее” - одним словом, стремятся стать первыми везде и во всем, будь то учеба или личная жизнь.

Женщина-Овен с головой ныряет в омут чувств, а поскольку она та еще собственница, то торопится поскорее окольцевать избранника. Поэтому ее идеальный возраст для брака - 22 года.

В этот период жизни уроженка знака легко справляется со всеми бытовыми (и не только) трудностями, которые готовит брак. В более позднем возрасте это превратится для Овна в пытку.

Лев

Кандидата в мужья Львица выбирает долго и тщательно. Она не станет встречаться с кем попало, а замуж выйдет только за самого достойного, и, что немаловажно, обеспеченного поклонника.

Для представительницы летнего огненного знака очень важно, чтобы свадебная церемония напоминала бракосочетания голливудских звезд. Роскошное платье, многоярусный торт, красная дорожка для гостей - без всего это Львица не мыслит своей свадьбы.

Самый подходящий возраст для того, чтобы выйти замуж - 25-30 лет. У Львицы уже достаточно жизненного опыта и в то же время она еще молода настолько, чтобы наслаждаться браком без оглядки.

Стрелец

Порой у окружающих создается впечатление, что женщина-Стрелец вообще не мечтает ни о каком браке. Ей вполне неплохо живется без пресловутого штампа в паспорте - для нее это не гарантия счастья.

Легкость и спонтанность - вот два главных принципа жизни дамы-Стрельца. Строить планы и придерживаться строгих рамок - не для нее. А брак представляется ей золотой клеткой.

Лишь с возрастом уроженка этого знака приходит к мысли о том, какие супружеские отношения ее устроят. Ее идеальный возраст для брака наступает после тридцатилетия.