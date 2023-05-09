Уж от него такого точно не ждали: выходка Бывалого заставит схватиться за голову
От его характера настрадались все.
Легендарная троица из комедий Леонида Гайдая стала главной «фишкой» его фильмов. Однако мало кто знает, что за кадром отношения между актерами складывались трудно, и этому немало способствовал непростой характер Евгения Моргунова — Бывалого.
Так, во время съемок погони в картине «Пес Барбос и необычный кросс» Гайдай задумал, чтобы герой Вицина обгонял своих товарищей. Режиссер посчитал, что хилый Трус под воздействием страха испытает прилив адреналина и покажет мастер-класс в беге.
Но такой сюжетный поворот не понравился Моргунову. Он возмутился и высказал режиссеру, что тот просто выделяет своего любимчика. Бывалого пришлось уговаривать всей съемочной группой, которая изрядно намучилась с актером. В итоге он уступил.
А после отснятой сцены Моргунов не отказывал себе в удовольствии подшутить над Вициным и его хрупким телом. Комедия «Пес Барбос и необычный кросс» вышла в 1961 году и сразу же стала всенародно любимой. Успех картины вдохновил Леонида Гайдая на создание других фильмов с участием харизматичной троицы.