Уж от него такого точно не ждали: выходка Бывалого заставит схватиться за голову

Легендарная троица из комедий Леонида Гайдая стала главной «фишкой» его фильмов. Однако мало кто знает, что за кадром отношения между актерами складывались трудно, и этому немало способствовал непростой характер Евгения Моргунова — Бывалого.

Так, во время съемок погони в картине «Пес Барбос и необычный кросс» Гайдай задумал, чтобы герой Вицина обгонял своих товарищей. Режиссер посчитал, что хилый Трус под воздействием страха испытает прилив адреналина и покажет мастер-класс в беге.

Но такой сюжетный поворот не понравился Моргунову. Он возмутился и высказал режиссеру, что тот просто выделяет своего любимчика. Бывалого пришлось уговаривать всей съемочной группой, которая изрядно намучилась с актером. В итоге он уступил.

А после отснятой сцены Моргунов не отказывал себе в удовольствии подшутить над Вициным и его хрупким телом. Комедия «Пес Барбос и необычный кросс» вышла в 1961 году и сразу же стала всенародно любимой. Успех картины вдохновил Леонида Гайдая на создание других фильмов с участием харизматичной троицы.