Узерли поставила точку в спорах о вражде Хюррем и Ибрагима: все гораздо проще

Сериал «Великолепный век» обрел миллионы поклонников по всему миру, включая Россию. Те, кто внимательно следил за перипетиями жизни и любви султана Сулеймана, не могли не заметить, как с какого-то момента самые близкие к нему люди — Хюррем и Ибрагим-паша — стали почти смертельными врагами. В итоге именно с подачи Хюррем Сулейман велел казнить Ибрагима.

О том, почему началась эта вражда, рассказала журналистам исполнительница роли Хюррем Мерьем Узерли. По ее словам, все дело было в ревности и нежелании ее героини делить султана с кем бы то ни было.

«В борьбе за любовь Сулеймана она боится вовсе не молодых соперниц, а именно Ибрагима», — цитирует актрису телеканал «Домашний ».

К тому же чрезмерное возвышение великого визиря империи, которым к тому времени стал Ибрагим, могло угрожать жизни самой Хюррем и ее детей. А этого она допустить никак не могла.