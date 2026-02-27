«Узбеки, венесуэльцы, французы – нет другой реакции»: над свежим русским фильмом о войне рыдают от Европы до Америки

Военная драма «Группа крови» режиссера Максима Бриуса неожиданно стала одной из самых обсуждаемых российских премьер за рубежом. Картина, получившая премию «Герои большой страны», уже вышла в прокат более чем в 17 странах – от Китая до Франции и Венесуэлы.

Фильм рассказывает о событиях ноября 1943 года в Вырице Ленинградской области, где на месте бывшего пионерлагеря фашисты создали лагерь для детей-сирот. Их использовали как доноров крови для раненых солдат вермахта.

В центре сюжета – попытка побега, на который дети решаются, понимая смертельный риск.

По словам генерального продюсера Инессы Юрченко, на встречах с иностранной прессой звучит один и тот же вопрос: «Неужели так было в России?»

И реакция зрительных залов, как утверждают создатели в комментарии ТАСС, повторяется из страны в страну.

«Могу вам сказать: реакция везде одинаковая. Люди плачут. И не имеет значения, кто это – русские, узбеки, французы, венесуэльцы – нет другой реакции после этого фильма».

Авторы сознательно отказались от натуралистических сцен, сохранив возрастной рейтинг 12+, но сделали ставку на человеческую историю – о страхе, выборе и силе духа. Судя по отклику иностранцев – хватило даже этого.

