Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Узбеки, венесуэльцы, французы – нет другой реакции»: над свежим русским фильмом о войне рыдают от Европы до Америки

«Узбеки, венесуэльцы, французы – нет другой реакции»: над свежим русским фильмом о войне рыдают от Европы до Америки

27 февраля 2026 17:09
«Узбеки, венесуэльцы, французы – нет другой реакции»: над свежим русским фильмом о войне рыдают от Европы до Америки

А россияне поставили картине 8.3+.

Военная драма «Группа крови» режиссера Максима Бриуса неожиданно стала одной из самых обсуждаемых российских премьер за рубежом. Картина, получившая премию «Герои большой страны», уже вышла в прокат более чем в 17 странах – от Китая до Франции и Венесуэлы.

Фильм рассказывает о событиях ноября 1943 года в Вырице Ленинградской области, где на месте бывшего пионерлагеря фашисты создали лагерь для детей-сирот. Их использовали как доноров крови для раненых солдат вермахта.

В центре сюжета – попытка побега, на который дети решаются, понимая смертельный риск.

По словам генерального продюсера Инессы Юрченко, на встречах с иностранной прессой звучит один и тот же вопрос: «Неужели так было в России?»

«Узбеки, венесуэльцы, французы – нет другой реакции»: над свежим русским фильмом о войне рыдают от Европы до Америки

И реакция зрительных залов, как утверждают создатели в комментарии ТАСС, повторяется из страны в страну.

«Могу вам сказать: реакция везде одинаковая. Люди плачут. И не имеет значения, кто это – русские, узбеки, французы, венесуэльцы – нет другой реакции после этого фильма».

Авторы сознательно отказались от натуралистических сцен, сохранив возрастной рейтинг 12+, но сделали ставку на человеческую историю – о страхе, выборе и силе духа. Судя по отклику иностранцев – хватило даже этого.

Ранее мы писали: Критик назвал «редчайший» детектив из России: на его фоне фильмы Хичкока «убогая дешевка»

Фото: Кадр из фильма «Группа крови» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Темнокожая принцесса вместо бегемотихи? Реальная история «Красавицы» мрачнее, чем в кино – Пересильд прочла сценарий и рыдала 2 дня Темнокожая принцесса вместо бегемотихи? Реальная история «Красавицы» мрачнее, чем в кино – Пересильд прочла сценарий и рыдала 2 дня Читать дальше 3 марта 2026
На нее ходили все, но не смотрел никто: российская короткометражка с позорными 4,8/10 собрала в прокате больше «Аватара 3» На нее ходили все, но не смотрел никто: российская короткометражка с позорными 4,8/10 собрала в прокате больше «Аватара 3» Читать дальше 4 марта 2026
«Кучка похотливых идиотов»: этот российский фильм стоил миллиард, но не окупился и на треть – премьеру даже требовали запретить «Кучка похотливых идиотов»: этот российский фильм стоил миллиард, но не окупился и на треть – премьеру даже требовали запретить Читать дальше 1 марта 2026
«Буратино» собрал в прокате 2 400 000 000 рублей благодаря… «Властелину колец»? Что связывает российскую сказку и шедевр Джексона «Буратино» собрал в прокате 2 400 000 000 рублей благодаря… «Властелину колец»? Что связывает российскую сказку и шедевр Джексона Читать дальше 1 марта 2026
Первый российский фильм с бюджетом больше миллиарда рублей взбесил и зрителей, и историков: «Адская бредятина» Первый российский фильм с бюджетом больше миллиарда рублей взбесил и зрителей, и историков: «Адская бредятина» Читать дальше 1 марта 2026
Русскую версию «Реквиема по мечте» зрителям горько пересматривать даже почти 10 лет спустя: «Порше, олигархи, секс и мечты» Русскую версию «Реквиема по мечте» зрителям горько пересматривать даже почти 10 лет спустя: «Порше, олигархи, секс и мечты» Читать дальше 4 марта 2026
Будет ли «Чебурашка 3»: обе части собрали свыше 6 млрд – а вот что известно о продолжении Будет ли «Чебурашка 3»: обе части собрали свыше 6 млрд – а вот что известно о продолжении Читать дальше 4 марта 2026
«Меня помоями облили в зале»: Майков разнес до основания скандальный шедевр Балабанова о маньяке «Меня помоями облили в зале»: Майков разнес до основания скандальный шедевр Балабанова о маньяке Читать дальше 4 марта 2026
«Терминатор» казался прорывом, пока не объявился реальный автор: Кэмерон украл идею боевика — и признался в этом в титрах «Терминатор» казался прорывом, пока не объявился реальный автор: Кэмерон украл идею боевика — и признался в этом в титрах Читать дальше 4 марта 2026
Это мясное блюдо Карлсон любил сильнее варенья – просто в мультиках все «переврали»: вот как приготовить за 30 минут Это мясное блюдо Карлсон любил сильнее варенья – просто в мультиках все «переврали»: вот как приготовить за 30 минут Читать дальше 4 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше