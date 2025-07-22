«Уйти от тебя трудно. Но что же делать»: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по любовным признаниям? (тест)

Советское кино умело говорить о любви без пафоса и слащавости — то с иронией, то с грустью, а то и вовсе между строк. Герои признавались в чувствах так, что эти сцены навсегда врезались в память зрителей. Сможете ли вы угадать фильм по одной лишь фразе о любви?

В этом тесте — пять знаковых картин, где чувства выражали по-разному: от трогательных до комичных, от высоких слов до простого «чайку?». Никаких очевидных цитат — только те моменты, в которых кино становилось по-настоящему живым.

Проверьте, насколько хорошо вы помните эти диалоги. И если вдруг ошибётесь — не страшно: всегда есть повод пересмотреть классику и влюбиться в неё заново.

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