Уйти и забыть: 3 пары знаков Зодиака, которые несовместимы

“И как их угораздило начать встречаться?” - таким вопросом задаются окружающие, глядя на пары, у которых не складываются отношения. Какие бы чувства не питали партнеры друг к другу, они постоянно находят поводы для ссор и разногласий, а разговоры на повышенных тонах давно стали для них нормой. По мнению астрологов, причиной тому могут служить даты рождения влюбленных - некоторым знакам просто не суждено быть вместе, они постоянно будут конфликтовать. Рассказываем, какие зодиакальные пары ни за что не смогут ужиться друг с другом.

Телец и Овен

Нет больших противоположностей, чем соседи по гороскопу - Овны и Тельцы. Уроженцы огненного знака постоянно находятся в движении, пробуют что-то новенькое, ищут свежих эмоций и впечатлений. Их хобби - экстрим и опасность. Тельцы, напротив, консервативны до мозга костей, лучше времяпровождение для них - спокойный отдых у семейного очага. Если эти два знака зодиака начнут встречаться, очень скоро их отношения станут напоминать басню про лебедя, щуку и рака - Овен будет тянуть в одну сторону, Телец - в другую.

Им сложно найти точки соприкосновения, общие интересы и темы для разговоров.

Близнецы и Козерог

В начале отношений представителям этих двух знаков будет казаться, что они хорошо дополняют друг друга. Близнецы будут думать, что партнер немного уравновесит их, откроет для них другую грань романтических отношений, более спокойную и чувственную, чем они привыкли. Козерог будет тешить себя мыслью, что уроженцы воздушного знака помогут расслабиться, взбодриться, ощутить вкус жизни. На деле же эти два знака будут постоянно ссориться и дуться друг на друга, потому что оба упрямые, и, как оказалось, совершенно не хотят подстраиваться под партнера.

Поэтому их отношения с самого начала обречены на провал.

Водолей и Рак

У представителей воздушного и водного знака абсолютно разные ценности и потребности. Водолей хочет свободы, даже будучи в романтических отношениях, он периодически вырывается на волю, потому что ему это жизненно необходимо. Рак, в свою очередь, стремится контролировать свою вторую половинку - просто потому что ему так спокойнее. Вскоре он начнет подозревать Водолея в изменах и изводить его ревностью, а тот будет лишь посмеиваться над паранойей партнера, чем еще больше его обидит.