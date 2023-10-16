«Уйдешь — убью»: советская актриса поведала о бесчинствах Шукшина

Еще при жизни Василий Шукшин был признан одним из самых талантливых писателей своего поколения. Литератор выпустил множество произведений, которыми зачитывалась вся страна, но мало кто из поклонников знал, каким человеком он был в обычной жизни.

Как призналась актриса Лидия Александрова, Шукшина вряд ли можно назвать примерным семьянином. Он отличался ревнивым характером и в начале романа даже поднимал на нее руку. При этом он сам не был верен возлюбленной и страдал от алкогольной зависимости.

Последней же каплей стала беременность Александровой. Практически сразу она решилась на аборт, но Шукшин не пытался ее поддерживать. А уже после операции заявил, что точно не является отцом ребенка.

После оскорбительного заявления актриса решила навсегда уйти от писателя. Она собрала все вещи и покинула их квартиру. А литератор попытался остановить избранницу угрозами.

«Уйдешь — убью», — именно это кричал с балкона Шукшин.

И уже спустя годы в многочисленных интервью Алексеева признавалась, каким тяжелым был этот роман. Она так и не смогла простить писателя и не стремилась скрывать правду от публики.