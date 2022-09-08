Уволили из «Комиссара Рекса»: что стало с самой известной овчаркой 90-х

«Комиссар Рекс» стал одним из главных сериалов 90-х. Поклонники следили не только за изобретательными преступлениями, но и за отношениями главных героев — овчарки и полицейского Рихарда Мозера. При этом далеко не все фанаты знали, что роль пса Рекса сыграли сразу несколько собак, а самой популярной стал первый пес Санто фон Хаус Цигельмайер.

До съемок в сериале Санто, которого съемочная группа называла просто Биджей, занимался долгие годы с дрессировщиком. Он прекрасно исполнял команды и был умнейшей собакой, поэтому сразу же нашел общий язык со своими коллегами. В итоге пес даже помогал кастинг-директору утверждать новых артистов: лишь после одобрительного лая Биджея в сериале появились Тобиас Моретти, Вольф Бахофнер и Карл Марковиц.

Работал же Санто, как пишет портал The Voice Mag, вместе со своим братом Соко, который был его дублером. Вместе собаки трудились над сериалом на протяжении долгих лет, но уже в возрасте 8 лет Биджей ушел на пенсию. Ему было тяжело выполнять сложные команды, а гримерам приходилось все сильнее закрашивать седину в шерсти. Скончался же пес спустя четыре года в 2003 году.