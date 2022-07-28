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Увидят не только на экране: звезда «Постучись в мою дверь» готовится к поездке в Россию

28 июля 2022 13:55
Увидят не только на экране: звезда «Постучись в мою дверь» готовится к поездке в Россию

Артист намерен покорить отечественных зрителей.

Керем Бюрсин планирует приехать в Россию для съемок в сериале. Как уверены светские эксперты, турецкий актер получил роль в одном из предстоящих проектов.

Роль Серкана Болата в популярном романтическом сериале «Постучись в мою дверь» сделала Бюрсина звездой не только Турции, но и всего мира. Теперь продюсеры и режиссеры из многих стран мечтают увидеть знаменитость в своем шоу, и, как оказалось, актер остановил свой выбор именно на российском проекте.

По данным Telegram-канала «Только никому...», в самое ближайшее время артист, который сейчас путешествует по Европе, приедет в нашу страну для съемок в сериале. Пока неизвестно, какая именно роль досталась Бюрсину, но, как уверены журналисты, участие в шоу сделает Керема главной иностранной звездой для российских зрителей.

Сам Бюрсин пока не прокомментировал эти домыслы. Отметим, ранее в СМИ появились слухи о возможном появлении актера во втором сезоне сериала «Два холма». Якобы он активно ведет переговоры с продюсерами. Подтверждает этот факт и список утвержденных актеров проекта, который появился в распоряжении журналистов, где можно заметить и Бюрсина.

Фото: Кадр из сериала
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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