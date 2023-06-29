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Увидите пляжное фото Луппиан и поймете, почему Боярский бесповоротно влюбился: неземная красота

29 июня 2023 07:45
Увидите пляжное фото Луппиан и поймете, почему Боярский бесповоротно влюбился: неземная красота

Актеру несказанно повезло.

Михаил Боярский и Лариса Луппиан неразлучны вот уже 45 лет. Знакомство будущих супругов произошло на репетиции спектакля. Актер тут же потерял голову от коллеги — и его можно понять.

Парочке предстояло играть влюбленных — вскоре и в реальной жизни они закрутили бурный роман. Дело дошло до свадьбы. Супруги вырастили двоих детей и уже обзавелись внуками.

Сегодня эта пара считается одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Поклонники знают причину — Боярский просто не мог позволить себе потерять такую красотку, как Луппиан. В Сети есть архивное фото супружеской четы, сделанное на пляже. В молодости Лариса Регинальдовна была невероятно милой, а ее стройной фигуре оставалось только позавидовать.

Увидите пляжное фото Луппиан и поймете, почему Боярский бесповоротно влюбился: неземная красота

«Лариса была очаровательная девушка», «Красавица, нежная и утонченная», — восхищаются юной Луппиан интернет-пользователи.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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