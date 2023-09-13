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Киноафиша Статьи «Увидишь утром и испугаешься»: люди сочувствуют Янковскому из-за Фандеры (фото)

«Увидишь утром и испугаешься»: люди сочувствуют Янковскому из-за Фандеры (фото)

13 сентября 2023 14:15
«Увидишь утром и испугаешься»: люди сочувствуют Янковскому из-за Фандеры (фото)

Звезда совсем запустила себя.

Оксана Фандера давно перестала появляться на больших экранах. Актриса уверяет, что ей не предлагают достойных ролей, но многие видят причину в другом.

Знаменитости не интересны пустые героини без душещипательной истории и внутреннего развития. Артистка намерена играть только непростых женщин со сложной судьбой, но пока режиссеры не балуют ее подобными предложениями.

Хейтеры же уверены, что 55-летняя звезда больше не снимается, поскольку потеряла былую форму. Одним словом, постарела. В социальных сетях появились свежие снимки поседевшей Фандеры. Увидев, как теперь выглядит один из секс-символов российского кино, поклонники посочувствовали ее мужу — Филиппу Янковскому.

«Увидишь утром и испугаешься»: люди сочувствуют Янковскому из-за Фандеры (фото)

«С годами растеряла былой шарм», «Увидишь утром и испугаешься», «Янковскому можно только посочувствовать», — подчеркнули интернет-пользователи.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press, Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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