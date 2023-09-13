«Увидишь утром и испугаешься»: люди сочувствуют Янковскому из-за Фандеры (фото)
Звезда совсем запустила себя.
Оксана Фандера давно перестала появляться на больших экранах. Актриса уверяет, что ей не предлагают достойных ролей, но многие видят причину в другом.
Знаменитости не интересны пустые героини без душещипательной истории и внутреннего развития. Артистка намерена играть только непростых женщин со сложной судьбой, но пока режиссеры не балуют ее подобными предложениями.
Хейтеры же уверены, что 55-летняя звезда больше не снимается, поскольку потеряла былую форму. Одним словом, постарела. В социальных сетях появились свежие снимки поседевшей Фандеры. Увидев, как теперь выглядит один из секс-символов российского кино, поклонники посочувствовали ее мужу — Филиппу Янковскому.
«С годами растеряла былой шарм», «Увидишь утром и испугаешься», «Янковскому можно только посочувствовать», — подчеркнули интернет-пользователи.