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Увидишь на улице и испугаешься: Долина без фильтров выглядит даже хуже, чем можно было представить

6 июля 2023 08:15
Увидишь на улице и испугаешься: Долина без фильтров выглядит даже хуже, чем можно было представить

Звезда напрасно пытается обмануть фанатов.

Лариса Долина не устает выдавать желаемое за действительное. В социальных сетях звезды полно фотографий, на которых она молода и прекрасна. Но в реальной жизни народная артистка давно не ягодка.

Звезда не раз говорила поклонникам, что не использует ретушь. Но фанаты верят не словам певицы, а своим глазам. Невооруженным взглядом видно, что Долина тщательно обрабатывает свои снимки с помощью фотошопа, а на видео накладывает фильтры.

Но даже они уже не могут скрыть горькую правду. Один из роликов знаменитости показал, как она выглядит на самом деле. Интернет-пользователи заметили, что маска слетела с лица певицы, явив миру ее глубокие морщины, отеки и мешки под глазами.

Многие догадывались, что, увидев Долину на улице без фильтров, можно испугаться. Но даже самые злостные хейтеры не думали, что все настолько запущено.

Увидишь на улице и испугаешься: Долина без фильтров выглядит даже хуже, чем можно было представить
Фото: Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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