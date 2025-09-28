«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику

«Джон Уик 4» завершился красиво и жестко: Киану Ривз спускается по парижским ступеням, умирает с мыслями о жене, а на финальном кадре мы видим его могилу. Казалось бы — точка. Но студия уже подтвердила: «Джон Уик 5» будет. Как же вернуть героя, если он вроде как официально мертв?

На Reddit придумали настолько безумную теорию, что она внезапно кажется самой логичной. Действие пятого фильма может развернуться в аду, уверяют фанаты, причем аргументы у них — крепче стали.

Еще в первой части мафиози Вигго обещал Уику встречу в преисподней, а в саундтреке «Глава 4» звучат слова «увидимся в Аду, на той стороне». По теории, Джон должен пройти последний уровень — бойню с собственными призраками.

Все, кого он отправил на тот свет, от Иосифа Тарасова до Сантино Д’Антонио, встанут на пути. А в финале его якобы спасут жена и собака, протянув руку из рая.

Сюжет действительно звучит безумно, но в нем есть логика. Убить Уика уже убили, воскресить его в «реале» (мол, инсценировал свою смерть) — значит перечеркнуть сильную концовку четвертой части. Да и банально это. А вот поместить героя в ад — свежо и метафорично.

Тем более визуальный стиль франшизы всегда тяготел к барочным интерьерам, мрачным соборам и вечной символике «долга и крови». Превратить Нью-Йорк или Париж в декорацию для ада, где Уик дерется с демонами в человеческом обличье, — это и круто, и органично.

Да, придется объяснять, почему в аду вдруг можно стрелять из «беретт» и водить «мустанги». Но что-то подсказывает: зритель, увидев Киану Ривза с парой пистолетов в руках, уже не задаст лишних вопросов.

