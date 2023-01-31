Увидев жену Горы из «Игры престолов», все задаются одним вопросом: исключений не было

Гора Клиган из «Игры престолов» был одним из самых колоритных персонажей телесериала. Его роль исполнили несколько актеров, но больше остальных запомнился Хафтор Бьернсон, который провел эпичный бой с Оберином Мартеллом.

Исландский актер известен многим не только как Гора. Хафтор построил успешную карьеру пауэрлифтера и не раз получал звание «Самый сильный человек планеты».

Несколько лет назад Бьернсон женился на Келси Хенсон из Канады. Примечательно, что рост силача составляет 216 сантиметров, а его пассии — 158. Многие при виде этой необычной пары задаются одним и тем же вопросом: «Как они целуются?» Видимо, каждый раз, когда Хенсон хочет дотянуться до возлюбленного, она командует: «Подними меня!» По-другому осуществить поцелуй просто невозможно.

О разнице в их росте говорит наглядный пример. Как-то Келси призналась, что однажды решила примерить джинсы мужа, и ей удалось целиком поместиться в одной штанине.

В 2018 году у пары родился сын. Это уже второй ребенок Хафтора: от предыдущих отношений у актера есть дочь, с которой он поддерживает связь.