Увидев жену Горы из «Игры престолов», все задаются одним вопросом: исключений не было
Уникальная пара приковывает всеобщее внимание.
Гора Клиган из «Игры престолов» был одним из самых колоритных персонажей телесериала. Его роль исполнили несколько актеров, но больше остальных запомнился Хафтор Бьернсон, который провел эпичный бой с Оберином Мартеллом.
Исландский актер известен многим не только как Гора. Хафтор построил успешную карьеру пауэрлифтера и не раз получал звание «Самый сильный человек планеты».
Несколько лет назад Бьернсон женился на Келси Хенсон из Канады. Примечательно, что рост силача составляет 216 сантиметров, а его пассии — 158. Многие при виде этой необычной пары задаются одним и тем же вопросом: «Как они целуются?» Видимо, каждый раз, когда Хенсон хочет дотянуться до возлюбленного, она командует: «Подними меня!» По-другому осуществить поцелуй просто невозможно.
О разнице в их росте говорит наглядный пример. Как-то Келси призналась, что однажды решила примерить джинсы мужа, и ей удалось целиком поместиться в одной штанине.
В 2018 году у пары родился сын. Это уже второй ребенок Хафтора: от предыдущих отношений у актера есть дочь, с которой он поддерживает связь.