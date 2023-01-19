Увидев советскую злодейку из «Русалочки», американцы рыдали в голос: вот почему

Всегда интересно сравнить, как выглядят одни и те же сказочные персонажи в советской и американской мультипликациях. Взять, к примеру, морскую ведьму из легендарной «Русалочки».

В диснеевской версии она носит имя Урсула и также предстает в другом образе — девушки Ванессы, которая становится соперницей главной героини. Ведьма является наполовину человеком, наполовину — осьминогом. У диснеевской Урсулы живая мимика, яркий макияж и маникюр.

В советской версии зловещая обитательница моря выглядит совсем иначе. Это непонятное существо с красным телом в форме рыбы. У ведьмы косматая грива, пара клыков и жутковатый взгляд.

Неудивительно, что американцы, увидев советскую версию злодейки, пришли в ужас. После ухоженной и эксцентричной Урсулы им было дико видеть на экране это зловещее и несуразное нечто.

Разительно отличается и принц в советской и американской адаптациях. В диснеевском мультике это лихой и неунывающий парень, а у «Союзмульфильма» — меланхоличный юноша с большими и печальными глазами.