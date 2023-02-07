Увидев «русский голос» Альфа, у вас глаза на лоб полезут: вылитый инопланетянин (фото)

Обожаемый россиянами инопланетянин Альф до сих пор вызывает чувство ностальгии. Успех персонажа связан не только с его личным обаянием, но и с замечательным переводом.

Русский голос Альфу подарил актер дубляжа Александр Клюквин, который воодушевленно подошел к процессу. Он до сих пор считает, что эта роль самая лучшая в его фильмографии. Стоит сказать, что внешне актер тоже чем-то напоминает пушистого пришельца из ситкома — есть в его облике такая же «плюшевость» и мягкость.

В интервью на YouTube-канале Дмитрия Череватенко актер поделился забавным случаем, связанным с Альфом. Как-то его остановил лейтенант милиции и попросил документы. Но, услышав знакомые нотки, он тут же утратил свою грозность. Страж порядка почти по-детски попросил Александра сказать что-нибудь как Альф. Клюквин сообразил и голосом героя попросил его уже быстрее отпустить. Магия подействовала, и лейтенант распрощался с актером, позабыв, для чего его вообще останавливал.

Александр Клюквин еще известен по многим ролям в театре и кино. Также он озвучивал шедевры мировой литературы «Война и мир», «Мастер и Маргарита», «Остров сокровищ» и «Гарри Поттер».