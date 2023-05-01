Увидев пикантное видео с любимым «Мисс Россия», сразу поймете, почему она выбрала именно его

Анна Линникова прославилась на всю страну, выиграв последний конкурс «Мисс Россия». После победы количество поклонников модели увеличилось в несколько раз, а многие из фанатов не скрывали, что мечтали бы познакомиться с одной из самых красивых девушек страны. Однако сердце знаменитости оказалось занято.

Своего возлюбленного Анна представила в социальных сетях. В личном блоге она поделилась трогательным видео, которое посвятила своим отношениям. В ролике можно заметить ее избранника, который предстает по пояс обнаженным и красуется эффектной спортивной фигурой.

Подписчики Анны остались в восторге от ее выбора. В комментариях они осыпали ее возлюбленного комплиментами, отметив, как органично они выглядят вместе.

«Какой красивый», «Счастья вам», «Отличный выбор», — пишут поклонники.

Также фанаты попытались узнать какие-либо детали из жизни возлюбленного Анны, но она проигнорировала все вопросы, ответив лишь, что он американец.