Увидев пикантное видео с любимым «Мисс Россия», сразу поймете, почему она выбрала именно его
Неожиданный ролик шокировал всех поклонников знаменитости.
Анна Линникова прославилась на всю страну, выиграв последний конкурс «Мисс Россия». После победы количество поклонников модели увеличилось в несколько раз, а многие из фанатов не скрывали, что мечтали бы познакомиться с одной из самых красивых девушек страны. Однако сердце знаменитости оказалось занято.
Своего возлюбленного Анна представила в социальных сетях. В личном блоге она поделилась трогательным видео, которое посвятила своим отношениям. В ролике можно заметить ее избранника, который предстает по пояс обнаженным и красуется эффектной спортивной фигурой.
Подписчики Анны остались в восторге от ее выбора. В комментариях они осыпали ее возлюбленного комплиментами, отметив, как органично они выглядят вместе.
«Какой красивый», «Счастья вам», «Отличный выбор», — пишут поклонники.
Также фанаты попытались узнать какие-либо детали из жизни возлюбленного Анны, но она проигнорировала все вопросы, ответив лишь, что он американец.